Самый знаменитый монстр-кайдзю получит свой магазин товаров! В следующем месяце в Токио, 30 октября, откроется официальный магазин Годзиллы под названием Godzilla Store Tokyo. Он будет располагаться в районе Синдзюку, сообщает японский портал Moviche.

Магазин будет целиком посвящён Годзилле. Посетители смогут приобрести футболки, кружки, фигурки и прочую атрибутику с любимым кайдзю. Вот как это всё будет выглядеть:

В Токио откроют первый магазин Годзиллы 1 В Токио откроют первый магазин Годзиллы 2 В Токио откроют первый магазин Годзиллы 3 В Токио откроют первый магазин Годзиллы 4

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Кот-редактор
Кот-редактор
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