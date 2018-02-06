Сериал «Мир Дикого Запада» запомнился зрителям по любопытным головоломкам и «пасхалкам», которые были раскиданы по всему первому сезону и некоторых сайтах. Похоже, что с выходом второго сезона создатели шоу запустили новую часть этой игры для самых внимательных зрителей. Пользователь форума Reddit обратил внимание на кадр из нового трейлера и обнаружил, что в нём скрыт адрес сайта корпорации Delos.

В трейлере «Мир Дикого Запада» нашли ссылку на сайт корпорации Delos 1

Delos — корпорация из сериала, которая занимается разработкой парков развлечений нового поколения и созданием андроидов. На сайте можно найти отрывки из «Путеводителя по Delos», в котором демонстрируются иерархия компании, особенности парка, карты, схемы, чертежи и тому подобное.

 

В трейлере «Мир Дикого Запада» нашли ссылку на сайт корпорации Delos 3 В трейлере «Мир Дикого Запада» нашли ссылку на сайт корпорации Delos 2 В трейлере «Мир Дикого Запада» нашли ссылку на сайт корпорации Delos 4

Из «Руководства» можно узнать, что всего компания разработала шесть тематических парков. В сериале мы видели кусок парка с самураями, а ранее авторы намекали, что в шоу могут появиться парк в антураже Средних веков или Древнего Рима. Скорее всего, в ближайшее время мы получим новые подсказки.

Напомним, что новый второй сезон шоу выходит 23 апреля.

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