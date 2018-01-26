Marvel и Netflix объявили, что актриса Джоэнн Уэлли («Виллоу», «Борджиа») присоединилась к актёрскому составу третьего сезона «Сорвиголовы». Она сыграет Мэгги Мёрдок, мать Мэтта. Её также называют «сестрой Мэгги», потому что в комиксах она служит монахиней при церкви в Нью-Йорке.

«Сестра Мэгги» фигурирует в комиксе Фрэнка Миллера «Рождённый заново», который, по всей видимости, ляжет в основу сюжета третьего сезона. В этой истории про Сорвиголову главным злодеем снова станет Кингпин, который узнаёт, что за маской Сорвиголовы скрывается Мэтт Мёрдок.

Спойлер

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Вероятно, знакомство с «сестрой Мэгги» в сериале также будет напоминать сцену из комикса. В первоисточнике Мёрдок сильно пострадал после битвы с Кингпином. Истекающему кровью супергерою удалось добраться до ближайшей церкви, где он потерял сознание на руках монахини. Ею оказалась Мэгги, его мать. Она не видела сына с самого детства, когда навещала ослепшего Мэтта в больнице. В комиксе она выходила Мэтта и поставила его на ноги.

Начало этой сюжетной линии мы видели в одной из последних сцен сериала-кроссовера «Защитники». Нам показывают выжившего Мэтта, который приходит в себя в каком-то монастыре и шепчет имя «Мэгги».

В третьем сезоне «Сорвиголовы» появится персонаж из прошлого Мэтта Мёрдока 1

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Кот-редактор
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