В это воскресенье в Великобритании открыли первый памятник музыканту, художнику актёру и просто «человеку, упавшему на Землю» — Дэвиду Боуи. Об этом сообщает «Би-би-си».
Бронзовую скульптуру под названием «Земной посланник» установили в городе Эйлсбери. Это знаковое место для музыканта — здесь он записал и представил свои четвёртый и пятый альбомы: Hunky Dory (1971) и The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).
Музыканта увековечили вместе с его сценическими образами. Например, на переднем плане — знаменитый Зигги Стардаст, герой его альбомов. Каждый час из встроенных колонок будут включаться песни Боуи. Деньги на производство статуи были выделены частично федеральным грантом, а остальную сумму — сто тысяч фунтов — собрали при помощи народного финансирования.
Вот несколько фотографий памятника:
Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени.
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