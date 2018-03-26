В это воскресенье в Великобритании открыли первый памятник музыканту, художнику актёру и просто «человеку, упавшему на Землю» — Дэвиду Боуи. Об этом сообщает «Би-би-си».

Бронзовую скульптуру под названием «Земной посланник» установили в городе Эйлсбери. Это знаковое место для музыканта — здесь он записал и представил свои четвёртый и пятый альбомы: Hunky Dory (1971) и The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).

Музыканта увековечили вместе с его сценическими образами. Например, на переднем плане — знаменитый Зигги Стардаст, герой его альбомов. Каждый час из встроенных колонок будут включаться песни Боуи. Деньги на производство статуи были выделены частично федеральным грантом, а остальную сумму — сто тысяч фунтов — собрали при помощи народного финансирования.

Вот несколько фотографий памятника:

Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени.