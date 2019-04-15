В возрасте 87 лет умер американский фантаст Джин Вулф

Печальные новости. На 88-м году жизни умер писатель Джин Вулф, один из культовых американских фантастов.

Он познакомился с фантастикой ещё в детстве — сперва Вулф пристрастился к комиксам, а потом к дешёвым фантастическим журналам. Школа, в которой учился Вулф, носила имя самого Эдгара Алана По, так и что с готическими произведениями вроде «Маски Красной Смерти» и «Ворона» писатель познакомился в самом восприимчивом возрасте. После армейской службы Вулф закончил учёбу по специальности промышленный инженер, и самое известное и неожиданное его достижение на этом поприще — изобретение машинки по производству чипсов «Принглз».

За свою жизнь фантаст написал около 30 романов, полтора десятка повестей и свыше сотни рассказов. Наиболее известен он был по дилогии «Рыцарь-чародей», роману-эпопею «Воин» и циклу «Книга Нового Солнца». Кроме того, Вулф постоянно участвовал в межавторских циклах и свободных продолжениях — к «Шерлоку Холмсу», «Мифам Ктулху» и другим. За свои произведения писатель получил множество почётных наград: «Локус», «Небьюлу», «Всемирную премию фэнтези» и многих других.

Джин Вулф — величайший из ныне живущих англоязычных авторов. Давайте повторю: Джин Вулф — величайший из ныне живущих англоязычных авторов! Я совершенно серьёзно. Шекспир превосходит Вулфа как стилист, Мелвилл — по значимости для истории американской литературы, а Диккенс более виртуозно выписывал характеры. Но из ныне живущих авторов никто и близко не сравнится с Вулфом по великолепию прозы, ясности идей и глубине заложенных смыслов. Майкл Суэнвик

Больше о биографии и библиографии Джина Вулфа можно почитать на странице автора на портале «Лаборатория фантастики».