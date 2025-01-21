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Vampire Survivors получит не аниме-сериал, а лайв-экшен фильм

Дмитрий Кинский
21 января 13:51
136
1 минута на чтение
Создатель Vampire Survivors Лука Галанте рассказал, что разработчики вместе с компанией Story Kitchen, которая помогла адаптировать «Соника», теперь работают над лайв-экшен фильмом.
О производстве адаптации стало известно еще в начале 2023 года. Однако тогда речь шла об анимационном сериале.
По словам автора Vampire Survivors, для хорошей экранизации нужны надежные партнеры, хорошие идеи и творческое мышление.
Лука Галанте
В игре нет сюжета, поэтому никто не знает, каким выйдет фильм. Но это делает работу над ним только интереснее.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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