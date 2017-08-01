Портал Variety поделился щедрой порцией информации по грядущей экранизации Стивена Кинга «Тёмная башня». Оказывается, проблемы у картины выходят далеко за пределы жалоб зрителей о цвете кожи Роланда Дискейна. Издание сообщает, что фильму пришлось устраивать масштабные пересъёмки из-за провальных тестовых показов.

Съёмочный процесс прошёл без проблем — команда уложилась в выделенный бюджет и график. «Мы даже на день не задержались», вспоминает глава компании Media Rights Capital Моди Вищик. Режиссёр Николай Арсель («Королевский роман») смонтировал черновую версию фильма и отдал её Sony, чтобы студия провела тестовые показы. Зрители, набранные случайным образом на улицах, разнесли картину в пух и прах. Они посчитали, что сюжет фильма совсем непонятен, а мифология не раскрыта.

После этого компания активно стала работать над лентой. Первоначально Sony хотела позвать ещё одного режиссёра, чтобы он закончил монтаж фильма, но источник сообщает, что это было слишком дорого. Тогда студия обратилась к ряду специалистов. Рон Ховард, продюсер «Тёмной башни», помогал Арселю с выбором музыки, а другой продюсер и сценарист Акива Голдсман помогал при монтаже.

На этом проблемы не закончились. По сведениям Variety, компании потратили суммарно 6 млн долларов на досъёмки флэшбеков, которые раскрывают детали противостояния Стрелка и Человека в чёрном. Кроме того, эти деньги пошли на съёмки новых кадров и сцен, которые должны познакомить зрителей со Срединным миром.

Журналисты отмечают ещё один момент — по условию контракта, студии Sony и MRC могут наложить право вето на любой элемент фильма: от какой-то конкретной сцены и до деталей маркетинговой компании. Возможно, этим объясняется и короткая продолжительность фильма — «Тёмная башня» идёт всего 95 минут.

Мы уже посмотрели «Тёмную башню», но эмбарго на фильм распространяется вплоть до 3 августа — то есть до дня премьеры. Как только появится возможность, мы опубликуем рецензию.

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