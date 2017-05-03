3 мая вышел первый трейлер «Тёмной башни» — экранизации одноимённого книжного цикла Стивена Кинга. Создатели фильма обошлись с первоисточником достаточно вольно, поскольку лента позиционируется как прямое продолжение книг. Разбираемся, кто есть кто в экранизации и что вообще происходит в трейлере.

В центре внимания — мальчик Джейк

Джейк Чеймберз — один из главных героев книжного цикла, который волею судеб столкнулся с Роландом и его соратниками. Джейк присоединился к ним, пройдя сквозь волшебные двери, ведущие из одного мира в другой.

Судя по официальной аннотации и трейлеру, главным героем фильма станет именно Джейк (Том Тейлор). Зрители увидят мир и происходящие в нём события от лица самого мальчика. В трейлере нам показывают, что Джейка посещают видения, которые он зарисовывает на бумаге. В его рисунках можно узнать существ и события из мира Стрелка.

Как и в книге, одна из сюжетных линий будет посвящена взаимоотношениям между Стрелком и Джейком. Мальчик никогда не был близок с родителями, так что в какой-то мере Роланд заменит ему отца. Стрелок расскажет Джейку о своём мире и Тёмной башне, а также научит мальчика искусству стрельбы.

Роланд Дискейн (Стрелок)

Роланд Дискейн — рыцарь опустошённого мира, который во что бы то ни стало должен найти Тёмную башню. Он уверен, что из-за постепенного разрушения Башни гибнет множество миров, в том числе и родной дом Роланда. Роланд — последний оставшийся в живых Стрелок, чей орден когда-то должен был охранять Башню.

Роланд мастерски владеет револьверами, полностью оправдывая свой титул. В трейлере нам показывают лихую и быструю перезарядку, а также почти что снайперский выстрел. Из-за необычайной меткости и скорости складывается впечатление, что Стрелок владеет магией, но всё же это не так.

В веренице кадров промелькнула сцена, где Роланд разговаривает со своим отцом, Стивеном Дискейном (Деннис Хейсбёрт). В первоисточнике Стивен погиб задолго до событий цикла. Тогда откуда же ему взяться в фильме? Перед нами явно не флешбэк, здесь Роланд всё того же возраста. Вероятно, это одна из хитроумных ловушек Человека в чёрном или его слуг — какая-то иллюзия или вроде того.

Уолтер Падик (Человек в чёрном)

Человек в чёрном (настоящее имя Уолтер Падик) один из главных злодеев в книгах. Он сменил много обличий, в числе которых отрицательные персонажи из других произведений Стивена Кинга. Уолтер владеет могущественной тёмной магией, с помощью которой пытается остановить Роланда. Человек в чёрном служит более зловещему созданию — инфернальному Алому Королю, который вместе со своими слугами намерен разрушить Тёмную башню, чтобы править воцарившемся хаосом.

В трейлере нам почти не показывают, на что способен Человек в чёрном. Единственная демонстрация его сил — это дождь из осколков, который он останавливает тривиальным телекинезом в бою со Стрелком.

Алый Король

Любопытная деталь: ни в трейлере, ни в промо-материалах почти нет упоминаний Алого Короля. Внимательные поклонники разглядели лишь символ мирового зла — обратите внимание на дощечку над головой Уолтера.

Есть и ряд других кадров, которые можно трактовать как проявление силы Алого Короля. Обратите внимание на это зловещее красное сияние, разрушающее Тёмную башню. Чем не пагубное влияние демонического создания?

Сюда же можно отнести всплеск сверхъестественной энергии характерного багрового цвета. Какой-то монстр Алого Короля или спецэффект, присущий телепортации Человека в чёрном?

Не исключено, что в фильме попросту не покажут Алого Короля. Возможно, его приберегли для дальнейших проектов, ведь после ленты планируется запустить в производство сериал. Однако есть и другое предположение.

Что, если Человек в чёрном действуют сам по себе? Он не слушает чьих-то приказов, а раздаёт их сам. Вполне вероятно, что разрушение Тёмной башни — его рук дело. В таком случае, это говорит о практически бескрайних возможностях Уолтера.

Действие происходит в двух мирах

В трейлере мы увидели, что действие фильма развернётся как в нашем с вами мире, так и в мире Роланда. Судя по всему, героям предстоит решать проблемы сразу в двух мирах, путешествуя между ними. Как минимум, Роланду нужны патроны к револьверу. К несчастью для героев, Человек в чёрном тоже способен перемещаться в другие измерения. А значит, нас ждут динамичные перестрелки как на улицах Нью-Йорка, так и в затерянных джунглях.

Отсылки к другим произведения Кинга

Стивен Кинг считает «Тёмную башню» своим magnum opus, лучшим произведением. В этот цикл он вплёл множество персонажей, событий и сцен из других своих произведений. Что и говорить, в шестой книге цикла герои встречают Стивена Кинга собственной персоной.

Создатели фильма продолжили традицию и вместили в фильм несколько отсылок к популярным произведениям писателя.

Кстати, в фильме «Мгла» 2007 года — экранизации одноимённого романа Кинга — есть отсылка к циклу «Тёмная башня». Главный герой, художник Дэвид Драйтон, изобразил на холсте Роланда и Тёмную башню.

Монстры и чудовища

Почти все чудовища в мире «Тёмной башни» служат Алому Королю. Некоторых мы увидели и в трейлере. Их сложно отнести к конкретному виду, поскольку они появляются лишь в паре кадров.

Например, так выглядит голем в виде кучи мусора и стен. Он напал на Джейка в доме, где находится дверь между мирами.

А этот монстр напоминает демона на станции посреди пустыни, где Роланд впервые встречает Джейка.

В конце трейлера на деревню нападают неизвестные существа. Судя по всему, это мутанты, с которыми то и дело сталкивались герои в путешествии.

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Создатели экранизации понимают, что большой книжный цикл невозможно уместить в один фильм. Поэтому вместе со Стивеном Кингом они решили снять своего рода продолжение истории. Многие читатели до сих пор ждут, что «Тёмная башня» обретёт достойное завершение, и, быть может именно в фильме покажут, чем закончится противостояние Стрелка и Человека в чёрном?