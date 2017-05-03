3 мая вышел первый трейлер «Тёмной башни» — экранизации одноимённого книжного цикла Стивена Кинга. Создатели фильма обошлись с первоисточником достаточно вольно, поскольку лента позиционируется как прямое продолжение книг. Разбираемся, кто есть кто в экранизации и что вообще происходит в трейлере.

В центре внимания — мальчик Джейк

Джейк Чеймберз — один из главных героев книжного цикла, который волею судеб столкнулся с Роландом и его соратниками. Джейк присоединился к ним, пройдя сквозь волшебные двери, ведущие из одного мира в другой.

Судя по официальной аннотации и трейлеру, главным героем фильма станет именно Джейк (Том Тейлор). Зрители увидят мир и происходящие в нём события от лица самого мальчика. В трейлере нам показывают, что Джейка посещают видения, которые он зарисовывает на бумаге. В его рисунках можно узнать существ и события из мира Стрелка.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 1

Как и в книге, одна из сюжетных линий будет посвящена взаимоотношениям между Стрелком и Джейком. Мальчик никогда не был близок с родителями, так что в какой-то мере Роланд заменит ему отца. Стрелок расскажет Джейку о своём мире и  Тёмной башне, а также научит мальчика искусству стрельбы.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 2

Роланд Дискейн (Стрелок)

Роланд Дискейн — рыцарь опустошённого мира, который во что бы то ни стало должен найти Тёмную башню. Он уверен, что из-за постепенного разрушения Башни гибнет множество миров, в том числе и родной дом Роланда. Роланд — последний оставшийся в живых Стрелок, чей орден когда-то должен был охранять Башню.

Роланд мастерски владеет револьверами, полностью оправдывая свой титул. В трейлере нам показывают лихую и быструю перезарядку, а также почти что снайперский выстрел. Из-за необычайной меткости и скорости складывается впечатление, что Стрелок владеет магией, но всё же это не так.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 3

В веренице кадров промелькнула сцена, где Роланд разговаривает со своим отцом, Стивеном Дискейном (Деннис Хейсбёрт). В первоисточнике Стивен погиб задолго до событий цикла. Тогда откуда же ему взяться в фильме? Перед нами явно не флешбэк, здесь Роланд всё того же возраста. Вероятно, это одна из хитроумных ловушек Человека в чёрном или его слуг — какая-то иллюзия или вроде того.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 4

Уолтер Падик (Человек в чёрном)

Человек в чёрном (настоящее имя Уолтер Падик) один из главных злодеев в книгах. Он сменил много обличий, в числе которых отрицательные персонажи из других произведений Стивена Кинга. Уолтер владеет могущественной тёмной магией, с помощью которой пытается остановить Роланда. Человек в чёрном служит более зловещему созданию — инфернальному Алому Королю, который вместе со своими слугами намерен разрушить Тёмную башню, чтобы править воцарившемся хаосом.

В трейлере нам почти не показывают, на что способен Человек в чёрном. Единственная демонстрация его сил — это дождь из осколков, который он останавливает тривиальным телекинезом в бою со Стрелком.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 5

Алый Король

Любопытная деталь: ни в трейлере, ни в промо-материалах почти нет упоминаний Алого Короля. Внимательные поклонники разглядели лишь символ мирового зла — обратите внимание на дощечку над головой Уолтера.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 6

Есть и ряд других кадров, которые можно трактовать как проявление силы Алого Короля. Обратите внимание на это зловещее красное сияние, разрушающее Тёмную башню. Чем не пагубное влияние демонического создания?

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 7

Сюда же можно отнести всплеск сверхъестественной энергии характерного багрового цвета. Какой-то монстр Алого Короля или спецэффект, присущий телепортации Человека в чёрном?

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 8

Не исключено, что в фильме попросту не покажут Алого Короля. Возможно, его приберегли для дальнейших проектов, ведь после ленты планируется запустить в производство сериал. Однако есть и другое предположение.

Что, если Человек в чёрном действуют сам по себе? Он не слушает чьих-то приказов, а раздаёт их сам. Вполне вероятно, что разрушение Тёмной башни — его рук дело. В таком случае, это говорит о практически бескрайних возможностях Уолтера.

Действие происходит в двух мирах

В трейлере мы увидели, что действие фильма развернётся как в нашем с вами мире, так и в мире Роланда. Судя по всему, героям предстоит решать проблемы сразу в двух мирах, путешествуя между ними. Как минимум, Роланду нужны патроны к револьверу. К несчастью для героев, Человек в чёрном тоже способен перемещаться в другие измерения. А значит, нас ждут динамичные перестрелки как на улицах Нью-Йорка, так и в затерянных джунглях.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 9

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 10

Отсылки к другим произведения Кинга

Стивен Кинг считает «Тёмную башню» своим magnum opus, лучшим произведением. В этот цикл он вплёл множество персонажей, событий и сцен из других своих произведений. Что и говорить, в шестой книге цикла герои встречают Стивена Кинга собственной персоной.

Создатели фильма продолжили традицию и вместили в фильм несколько отсылок к популярным произведениям писателя.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 11

«Сияние»

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 12

«Оно»

Кстати, в фильме «Мгла» 2007 года — экранизации одноимённого романа Кинга — есть отсылка к циклу «Тёмная башня». Главный герой, художник Дэвид Драйтон, изобразил на холсте Роланда и Тёмную башню.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 13

Монстры и чудовища

Почти все чудовища в мире «Тёмной башни» служат Алому Королю. Некоторых мы увидели и в трейлере. Их сложно отнести к конкретному виду, поскольку они появляются лишь в паре кадров.

Например, так выглядит голем в виде кучи мусора и стен. Он напал на Джейка в доме, где находится дверь между мирами.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 15

А этот монстр напоминает демона на станции посреди пустыни, где Роланд впервые встречает Джейка.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 14

В конце трейлера на деревню нападают неизвестные существа. Судя по всему, это мутанты, с которыми то и дело сталкивались герои в путешествии.

«Тёмная башня»: что показали в трейлере? 16

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Создатели экранизации понимают, что большой книжный цикл невозможно уместить в один фильм. Поэтому вместе со Стивеном Кингом они решили снять своего рода продолжение истории. Многие читатели до сих пор ждут, что «Тёмная башня» обретёт достойное завершение, и, быть может именно в фильме покажут, чем закончится противостояние Стрелка и Человека в чёрном?

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.