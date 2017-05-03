Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер блокбастера «Тёмная башня» — экранизации одноимённого книжного цикла Стивена Кинга.

Первоисточник рассказывает о путешествии Роланда Дискейна (Стрелок) к Тёмной башне — средоточию силы, которое удерживает множество миров в равновесии. Башня медленно разрушается, и из-за этого гибнет родной мир Роланда. В своём путешествии Стрелок объединяет силы с людьми из нашего мира, чтобы бросить вызов могущественном колдуну по прозвищу Человек в чёрном. При создании цикла Стивена Кинга вдохновляли как классические работы в жанре фэнтези («Властелин колец»), так и спагетти-вестерны («Хороший, плохой, злой») и даже эпос (французская поэма «Песнь о Роланде»).

Фильм станет сиквелом оригинальной истории (здесь мы рассказывали, как такое возможно). Роль Стрелка воплотит Идрис Эльба, а Человека в чёрном сыграет Мэттью Макконахи. В трейлере мы видим, что фильм достаточно сильно отойдёт от книжного первоисточника. Создатели вольны менять сюжет как угодно, но общая идея, судя по всему, останется неизменной.

Премьера фильма в России состоится 3 августа.