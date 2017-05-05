3 мая появился первый трейлер «Тёмной башни», экранизации книжного цикла Стивена Кинга, куда входит восемь книг, несколько рассказов и комиксов. Книги и фильм рассказывают о долгом путешествии Стрелка к Тёмной башне — оплоту равновесия во множестве миров. Башня вот-вот разрушится, а вместе с ней погибнет и всё мироздание. Стрелок намерен отыскать Башню, чтобы подняться на её вершину и выяснить, как её можно спасти.

Трейлер «Тёмная башня»: что показали в трейлере? Кто такие мальчик Джейк, Стрелок Роланд, Человек в чёрном, Алый Король и прочие обитатели мира, который сдвинулся с места?

Этот синопсис — пожалуй, единственное, в чём совпадают книги и экранизация. С первых же анонсов фанатов возмутил выбор Идриса Эльбы на роль Стрелка, Роланда Дискейна. Речь не об актёрском таланте (трейлер показал, что он вполне вписался в роль хладнокровного и сосредоточенного Стрелка), а о цвете кожи.

В книжном цикле внешность Роланда описана однозначно — он белый и похож на молодого Клинта Иствуда. Цвет кожи обусловлен в том числе и сюжетом, ведь Дискейны ведут свой род от короля Артура. При этом Мэттью Макконахи, который внешне отлично подошёл бы на роль Роланда, почему-то играет не его, а главного злодея, Человека в чёрном.

Будет ли хоть какое-то объяснение этому в фильме? Я считаю, что да. У меня родилось неожиданное предположение, которое даёт отвёты сразу на несколько вопросов.

Герой Мэттью Макконахи — бывший книжный Роланд

Звучит достаточно безумно, чтобы оказаться отличным сюжетным поворотом, не так ли? Для начала вспомним, что экранизация заявлена как сиквел книг. Это подтвердил сам Стивен Кинг — по его словам, зрителей ждёт «совсем другое путешествие». А теперь вспомним, что книжный цикл кончается…

Осторожно, спойлеры! Если вы не знакомы с оригиналом, то сейчас схватите жирный спойлер.

…возвращением Роланда в начало первого тома (сколько иронии в слове «цикл»!). Тёмная башня стирает ему память, и Стрелку снова приходится преодолевать путь, который он проделывал много раз. То есть экранизация рассказывает о путешествии в новом цикле.

Есть и ещё один важный момент — загадочный Рог Эльда. По легенде, Роланд должен протрубить в Рог возле Тёмной башни, чтобы разорвать бесконечный цикл. В первоисточнике у Стрелка не было с собой Рога, но на промо-кадрах и в трейлере его можно разглядеть.

Это подводит нас к главной идее. На первый взгляд, напрашивается вывод: Роланд из фильма получил Рог Эльда, и теперь ему наконец удастся покончить с проклятием. Но что, если Рог оказался в руках не Роланда, а другого, чернокожего Стрелка? А настоящий Роланд — это герой Макконахи, который после бесконечных циклов окончательно сошёл с ума и намерен уничтожить Тёмную башню?

Такое предположение раскрывает истинные мотивы Человека в чёрном. Для чего ему уничтожать Тёмную башню? В книге он лишь стремился захватить над ней власть для своего господина, Алого Короля, — главного злодея первоисточника. В промо-материалах к фильму и в списке актёров нет никаких сведений об этом персонаже, только намёки в виде надписей и спецэффектов. Значит ли это, что Человек в чёрном преследует собственные интересы?

Кроме того, ситуация до боли напоминает скандал вокруг кастинга в недавнем «Призраке в доспехах». Многие поклонники аниме упрекали создателей, что на роль японки взяли белую Скарлетт Йоханссон. В итоге фильм дал этому сюжетное обоснование. Что, если создатели провернули похожий трюк и здесь? В том числе и для того, чтобы с помощью скандала привлечь внимание к премьере. Недавно похожими приёмами пользовался и ремейк «Красавицы и Чудовища».

Тогда кого же играет Идрис Эльба?

Похоже, он исполнил роль ещё одного Стрелка, который намерен покончить с безумным Роландом. Обратите внимание: в трейлере он ни разу не назван по имени. Более того, в разговоре с Джейком он уклоняется от вопроса: «Ты тот самый Стрелок?», отвечая: «Стрелков больше нет».

Эта теория объясняет, почему перед нами такая мешанина сцен из книг: другой Стрелок идёт к башне по совсем иному пути. Судя по актёрскому составу, он повстречается со злодеями из шестого и седьмого тома.

Более того, в фильме заявлена молодая актриса, которая воплотит Сьюзан Дельгадо. Сьюзан — молодая девушка, с которой мы знакомимся в четвёртой книге цикла — «Колдун и кристалл». Весь том, по сути, представляет собой флешбэк о юности Стрелка. Роланд встречает Сьюзан, и молодые люди влюбляются друг в друга. К несчастью, в книге она трагически погибает.

Как героиня появится в фильме. Флешбэк? Видение? Что, если она каким-то образом выжила или воскресла, и теперь должна помочь Стрелку одолеть безумного Роланда в чёрном?

Но главное, так гораздо проще показать, откуда новоявленный Стрелок заполучил Рог Эльда. В начале трейлера герой стоит на возвышенности, усеянной руинами и скалами, — именно так описывается Иерихонский холм, в битве при котором был утерян Рог Эльда. Вероятно, новый Стрелок найдёт артефакт именно там.

***

Конечно, пока это не более чем фанатская теория, построенная на домыслах. Скорее всего, в августе нам покажут фильм, отдалённо напоминающий оригинальный книжный цикл, и добро в лице Эльбы одержит победу над злом в лице Макконахи. Ради кого делать сюжет блокбастера настолько сложным? У фильма и так высокий порог вхождения, а с таким поворотом зрители запутаются ещё больше.

И всё же хочется надеяться, что эта теория окажется правдой. Это и отличный твист, и дань фанатам, которые читали первоисточник и ждут глубокого сюжета. А главное, такой поворот наконец-то завершит историю бесконечного путешествия Роланда к Тёмной башне.