«Ваши исследования зашли слишком далеко»: второй трейлер «Вторжения»

Sony Pictures опубликовала второй трейлер «Вторжения» — сиквела «Притяжения» Фёдора Бондарчука. Ролик куда больше уделяет внимания катастрофе и разрушениям в Москве. А ещё здесь показали сразу несколько экшен-сцен!

Сюжет сиквела расскажет о главной героине первой части Юлии Лебедевой, которая получила необычные способности, — и теперь девушкой интересуются как правительство, так и другие пришельцы. Инопланетянин Хэкон прилетает на Землю, чтобы оповестить людей об угрозе, нависшей над планетой.

«Притяжение» вышло в 2017 году и при бюджете в 380 миллионов рублей собрало больше миллиарда. Бюджет сиквела равен 650 миллионам. На маркетинг уйдёт ещё 150. Ранее Бондарчук рассказывал, что фильм планируется выпускать не только в России, но и в других странах.

Премьеру наметили на 1 января 2020-го.