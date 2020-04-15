«Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов»

Disney выпустил новый тизер к последним четырём эпизодам мультсериала «Звёздные войны: Война клонов». События шоу уже вплотную подошли к «Мести ситхов».

Ещё четыре серии авторы посвятят сюжетной Осаде Мандалора. Нам обещают показать несколько масштабных битв, дуэль Асоки Тано и Дарта Мола, а также, судя по всему, нападение сепаратистов на Корусант, с которого начался третий эпизод саги.

Студия также опубликовала баннер и несколько кадров:

Серии будут выходить по пятницам.