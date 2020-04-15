«Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов»

Disney выпустил новый тизер к последним четырём эпизодам мультсериала «Звёздные войны: Война клонов». События шоу уже вплотную подошли к «Мести ситхов».
Ещё четыре серии авторы посвятят сюжетной Осаде Мандалора. Нам обещают показать несколько масштабных битв, дуэль Асоки Тано и Дарта Мола, а также, судя по всему, нападение сепаратистов на Корусант, с которого начался третий эпизод саги.
Студия также опубликовала баннер и несколько кадров:
Серии будут выходить по пятницам.
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