«Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов»

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Disney выпустил новый тизер к последним четырём эпизодам мультсериала «Звёздные войны: Война клонов». События шоу уже вплотную подошли к «Мести ситхов».

Ещё четыре серии авторы посвятят сюжетной Осаде Мандалора. Нам обещают показать несколько масштабных битв, дуэль Асоки Тано и Дарта Мола, а также, судя по всему, нападение сепаратистов на Корусант, с которого начался третий эпизод саги.

Студия также опубликовала баннер и несколько кадров:

«Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» 6 «Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» «Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» 1 «Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» 3 «Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» 4 «Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» 5 «Верность для клонов — это всё»: тизер финальных серий «Войн клонов» 6

Серии будут выходить по пятницам.

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