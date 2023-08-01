Видео: «Дальние звезды», «Фруктовый сад» и другие настолки

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о свежих новинках из мира настольных игр.
В видео попали «Дальние звезды», быстрая азартная игра на скорость реакции «Жукобойка», соло-игра «Фруктовый сад», серия карточек «Нашествие тьмы» для «Берсерка» и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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