Видео: «Дальние звезды», «Фруктовый сад» и другие настолки

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о свежих новинках из мира настольных игр.

В видео попали «Дальние звезды», быстрая азартная игра на скорость реакции «Жукобойка», соло-игра «Фруктовый сад», серия карточек «Нашествие тьмы» для «Берсерка» и не только.