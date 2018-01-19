Поразительный и страшный случай произошёл в чате виртуальной реальности VRChat — у одного из пользователей случился приступ эпилепсии прямо во время сеанса игры. Это произошло на глазах других геймеров, поскольку VRChat способен захватывать движения игрока и проецировать их на виртуального аватара в игре. Участник ничего не мог сделать, лишь лежал на полу и конвульсивно бился — и это видели другие игроки, которые пытались ему помочь.

Сперва общение шло как обычно — игроки в облике разных аватаров общались друг с другом. Потом кто-то обратил внимание на лежащего игрока. Поначалу участники решили, что это розыгрыш, но позже на полном серьёзе стали просить снять шлем и вызвать скорую.

Как утверждает игрок, снявший видео, он опубликовал его с разрешения больного участника. Он выложил его, чтобы предупредить о возможных последствиях эпилепсии. Многие современные игры и сервисы перед запуском сообщают об опасностях эпилепсии. Как бы там ни было, берегите себя!