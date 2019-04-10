Netflix опубликовали серию роликов, посвящённых созданию короткометражек для фантастической антологии «Любовь, смерть и роботы». В них авторы проекта показали, как они работали над раскадровками, моделями, захватом движения и откровенными сценами.

В ролике-вступлении один из руководителей проекта Тим Миллер рассказал, что задача антологии — найти и показать самые разные стили и жанры анимации. Постановщик подчёркивает, Netflix стал отличным партнёром для реализации всей задумки.

Нам никто не говорил, мол, здесь слишком много крови или слишком откровенные сцены.

Остальные ролики в плейлисте посвящены конкретным работам. Например, в видео по Zima Blue можно увидеть раскадровку всей короткометражки, а также концепт-арты персонажей.

А в ролике по The Witness можно увидеть, как создавалась одна из самых необычных короткометражек из антологии. Никаких реальных съемок, только сложная анимация персонажей и одежды.

Чтобы придать убедительности в Secret Wars, создателям пришлось записывать мокап с лошади в студии.

В ролике от российских аниматор тоже демонстрируются черновые варианты, раскадровка и необработанные 3D-модели персонажей.

Отдельный ролик в плейлисте посвящён созданию сцены секса в Beyond the Aquila Rift от студии Unit Image. Для создателей эта сцена была отдельным вызовом, поскольку её нужно было показать очень достоверной — для этого также применялся мокап. Чтобы было проще работать с выражением лица персонажей, в студии заранее записали множество выражений с лица актёра.

На 1:21 можно увидеть число полигонов на лице героини — за счёт этого анимация получилась невероятно реалистичной.

Антология «Любовь, смерть и роботы» вышла в середине марта и почти сразу стала главным хитом сервиса в этом месяце. Средний рейтинг зрителей на IMDb составил 8,8, а на Metacritic — 8,7.

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Кот-редактор
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