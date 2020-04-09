Видео: обзор и правила настольной игры «Звёздные войны: Внешнее кольцо»

Наши коллеги из Hobby World опубликовал очередной видеоролик — на этот раз посвящённый недавней новинке «Звёздные войны: Внешнее кольцо». Ведущий Семён Пыхтеев детально разобрал правила и показал компоненты.

В 20-минутном видео он рассказывает об основных фазах, о разных действиях, о контактах и тому подобном. Проясняет, как работают рынок, личные цели и цели кораблей и какими способами можно зарабатывать славу.