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«Винни-Пух: Кровь и мед» стал худшим хоррором за последние 30 лет — по версии Collider

Дмитрий Кинский
29 мая 17:44
1 минута на чтение
Издание Collider составило топ-10 худших лент за последние 30 лет в жанре фильмов ужасов, который за прошедшие годы сильно преобразился из-за технологического прогресса.
В редакции отметили, что на каждый великий фильм вроде «Крика» или «Американского психопата» приходится множество заведомо ужасных картин.
На первом месте оказался «Винни-Пух: Кровь и мед», который журналисты называют «монотонным и мучительно скучным». Следом идет «Птицекалипсис: Шок и Трепет», а замыкает тройку лидеров «Один в темноте».
Полный список выглядит так:
  • «Винни-Пух: Кровь и мед»;
  • «Птицекалипсис: Шок и трепет»;
  • «Один в темноте»;
  • «Слендермен»;
  • «Джиперс Криперс: Возрождённый»;
  • «БайБайМэн»;
  • «Страх.com»;
  • «Кэндимен 3: День мертвецов»;
  • «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом»;
  • «Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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