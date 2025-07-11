Vita Nostra Марины и Сергея Дяченко получит экранизацию!

Продюсерская компания Russian Code анонсировала экранизацию фантастического романа Vita Nostra Марины и Сергея Дяченко.

Шоураннером и сценаристом выступает Дарья Грацевич, которая написала «Холопа» и сериал «Черное облако».

В компании отметили, что Vita Nostra — для Russian Code это новая вселенная с огромным потенциалом развития в разных направлениях.

В центре сюжета Vita Nostra девочка-подросток Саша, которая приезжает на юг и встречает странного и страшного человека в темных очках, который «никогда не требует невозможного».

Других подробностей о проекте пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.