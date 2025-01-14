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Новости

Во втором сезоне «Асоки» сыграет Юэн Макгрегор

Дмитрий Кинский
14 января 16:47
492
1 минута на чтение
Инсайдер Кристиан Харлофф рассказал, что во втором сезоне «Асоки» появится Юэн Макгрегор в образе Оби-Вана Кеноби.
Также стало известно, что Хейден Кристенсен будет играть более важную роль в продолжении сериала. Ариана Гринблатт тоже вернется к роли юной падаванки Асока Тано
Похоже, нас ждет больше флэшбеков к Войнам клонов. Однако других подробностей о сюжете второго сезона пока нет.
Ранее стало известно, что Рори Макканн исполнит роль Бэйлана Сколла вместо Рэя Стивенсона, который ушел из жизни в мае 2023 года.
У второго сезона «Асоки» пока нет даты выхода.

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Дмитрий Кинский

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