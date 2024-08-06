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Во втором сезоне «Людей Икс '97» будет сразу несколько команд Х
Дмитрий Кинский
22 августа 13:39
158
1 минута на чтение
Глава анимационного отдела Marvel Брэд Виндербаум рассказал, что во втором сезоне «Людей Икс '97» появятся сразу несколько команд Х.
Однако вдаваться в подробности он не стал, чтобы не испортить сюрприз.
Во вселенной Marvel есть много команд, у которых есть буква «Х», за которой следует дефис. Я бы сказал так... Во втором сезоне мы увидим еще две команды Х.
Напомним, посетителям конвента D23 показали трейлер продолжения мультсериала, в котором промелькнули Полярис и другие Новые мутанты.
Ранее Виндербаум отметил, что во втором сезоне зрителей ждут такие же эмоциональные качели, как были в первом.
У шоу пока нет даты выхода продолжения.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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