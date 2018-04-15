А вы смотрите научно-фантастический сериал Star Trek: Discovery? Если вам не нравится, что в шоу слишком много новых концепцией и персонажей, и оно совсем не похоже на классику, то вот радостная новость: во втором сезоне появится легендарный вулканец Спок! Правда, он предстанет зрителям совсем не таким, каким его ждут.

Портал Comic Book пишет, что на фестивале Comic Con в Эль Пасо выступил актёр и режиссёр Джонатан Фрейкс, который как раз и рассказал о Споке. Фрейкс — «трекки» со стажем, он сыграл коммандера Уильяма Райкера в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Звёздный путь: Глубокий космос девять». Кроме того, он поставил полнометражные картины по вселенной «Звёздный путь VIII: Первый контакт» и «Звёздный путь IX: Восстание».

Для первого сезона Star Trek: Discovery Фрейкс поставил один эпизод. На фестивале он подтвердил, что вернётся и к работе над вторым. Он снимает вторую и десятую серию сезона. По его словам, молодой Спок появится как раз во второй серии.

Кроме того, во втором сезоне появится и капитан Кристофер Пайк. Его сыграет Энсон Маунт (Чёрный гром из «Сверхлюдей» и Каллен Бохэннон из «Ада на колёсах»). Он тоже появится во втором эпизоде, рассказал Фрейкс.