«Извини, Дэйв. Боюсь, что я не смогу этого сделать».

Warner Bros. опубликовали трейлер отреставрированной картины «2001: Космическая одиссея» — главного научно-фантастического фильма последнего века. В этом году ленте исполнилось 50 лет, но в новом ролике она выглядит невероятно. Смотрите скорее!

В этом году на Каннском кинофестивале режиссёр Кристофер Нолан покажет обновлённую версию картины — на 70-мм плёнке. В таком формате «Космическую одиссею» показывали лишь во времена проката 1968 года. Постановщик признаётся в любви к картине Кубрика:

Одно из моих самых ранних воспоминаний — «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Мы были с отцом в кинотеатре на Лестер-сквер. Для меня огромная честь и привилегия быть вовлечённым в воссоздание впечатлений для нового поколения и представлять картину на фестивале.

В мае отреставрированная версия «2001: Космическая одиссея» выйдет в американский прокат в некоторых кинотеатрах.

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Кот-редактор
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