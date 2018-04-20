«Извини, Дэйв. Боюсь, что я не смогу этого сделать».
Warner Bros. опубликовали трейлер отреставрированной картины «2001: Космическая одиссея» — главного научно-фантастического фильма последнего века. В этом году ленте исполнилось 50 лет, но в новом ролике она выглядит невероятно. Смотрите скорее!
В этом году на Каннском кинофестивале режиссёр Кристофер Нолан покажет обновлённую версию картины — на 70-мм плёнке. В таком формате «Космическую одиссею» показывали лишь во времена проката 1968 года. Постановщик признаётся в любви к картине Кубрика:
Одно из моих самых ранних воспоминаний — «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Мы были с отцом в кинотеатре на Лестер-сквер. Для меня огромная честь и привилегия быть вовлечённым в воссоздание впечатлений для нового поколения и представлять картину на фестивале.
В мае отреставрированная версия «2001: Космическая одиссея» выйдет в американский прокат в некоторых кинотеатрах.
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