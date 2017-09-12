Теперь официально — издание The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёр Пэтти Дженкинс, поставившая «Чудо-женщину», официально подписала контракт с Warner Bros. о съёмках сиквела. Режиссёр Зак Снайдер ещё в мае говорил, что Дженкинс наверняка займётся продолжением, но теперь всё утверждено точно. Впрочем, это неудивительно, ведь фильм собрал в мировом прокате более $815 миллионов при бюджете в $150 миллионов. Кроме того, получил неплохие оценки от прессы и зрителей.
Любопытно другое — похоже, Дженкинс войдёт в историю как самая высокооплачиваемая женщина-режиссёр. Сумма сделки не раскрывается, но источники издания называют семизначные числа — от $7 до $9 миллионов. Портал сравнивает головокружительную карьеру постановщицы с карьерой самого Зака Снайдера, который после «Человека из Стали» заслужил доверие и деньги Warner Bros.
Надеемся, что продолжение выйдет ещё лучше оригинального фильма и снова затмит многие другие проекты DC.
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