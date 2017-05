19 мая западные кинокритики опубликовали первые отзывы с закрытого показа «Чудо-женщины». Журналисты считают, что это лучший фильм в новой киновселенной DC, они отметили юмор, атмосферу и актёрскую игру Галь Гадот. Мы собрали и перевели первые отзывы — все они полны восторгов. Помните, что это не полноценные рецензии с анализом сюжета, а лишь первые впечатления.

WONDER WOMAN is great. My favorite of the recent DC movies. It's fierce, funny, well-written and badass. @GalGadot owns it. Her lasso FTW pic.twitter.com/rQ0ufZxWXP — ErikDavis (@ErikDavis) May 19, 2017

«Чудо-женщина» великолепна. Мой любимый фильм DC из недавно вышедших. Он жёсткий, забавный, крутой и добротно написанный. Галь Гадот украла всё внимание, а её лассо — просто охренеть.

The most wonderful thing about WONDER WOMAN is the wonderful Wonder Woman. Gal IS Wonder Woman. Now then, about WONDER WOMAN — Josh L. Dickey (@JLDlite) May 19, 2017

Самое чудесное в «Чудо-женщине» — это чудесная Чудо-женщина. Галь Гадот и есть Чудо-женщина.

#WonderWoman is hands down the best DCEU Film to date! Film is SO GOOD. I absolutely loved it! Bravo @PattyJenks @GalGadot @GeoffJohns 👏🏽⚔️ — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) May 19, 2017

«Чудо-женщина» — пожалуй, лучший фильм Киновселенной DC! Он ОЧЕНЬ ХОРОШ. Я в него влюбился, браво, Пэтти Дженкинс.

Loved WONDER WOMAN. She reminds me of Christopher Reeve's Superman: true north superhero w/ no angst or cynicism, which is needed right now. — Mike Ryan (@mikeryan) May 19, 2017

Понравилась «Чудо-женщина». Она напомнила мне «Супермена» Кристофера Ривза — настоящего супергероя без страха и цинизма, в котором мы нуждаемся прямо сейчас.

#WonderWoman is the best DCEU film so far. The heart of Gal Gadot's Diana powers it, and the shift from mythic into WWI story really works. — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) May 19, 2017

«Чудо-женщина» — лучший фильм Киновселенной DC из всех вышедших. Галь Гадот наполняет Диану страстью, переход от мифа к истории Первой мировой отлично себя показал.

WONDER WOMAN: Easily my favorite DCEU film. Has the humor and heart the franchise so desperately needs. Gadot and Pine are charming as hell. — Kate Erbland (@katerbland) May 19, 2017

«Чудо-женщина» — мой любимый фильм Киновселенной DC. В нём нашлось место юмору, в котором отчаянно нуждается вся франшиза. [Исполнители главных ролей] Гадот и Пайн выглядят очаровательно.

Very pleased to report that #WonderWoman is the best DC movie since THE DARK KNIGHT. I'm already looking forward to seeing it again. — Silas Lesnick (@silaslesnick) May 19, 2017

С радостью сообщаю, что «Чудо-женщина» — лучший фильм DC со времён «Тёмного рыцаря». С нетерпением хочу ещё раз её посмотреть.

#WonderWoman is a flawless superhero movie. Loved every second of it. Amazing work, @PattyJenks! pic.twitter.com/UJMDI7Kb2k — Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) May 19, 2017

«Чудо-женщина» — это супергеройский фильм, лишённый недостатков. Понравилась каждая секунда. Превосходная работа, Пэтти Дженкинс!

Our own @JimmytotheO has seen #WonderWoman! He calls it "Fantastic! As touching as it is thrilling!" Full review soon! pic.twitter.com/9ZfpiQdV6L — JoBlo.com (@joblocom) May 19, 2017

Наш редактор сходил на «Чудо-женщину». Вот что он сообщает: «Фантастический, трогательный и захватывающий фильм!»

Happy to report 'Wonder Woman' is a blast and @GalGadot is fantastic. Her chemistry with Chris Pine is magnetic. Absolutely recommended. pic.twitter.com/VPW4QW3IhM — Steven Weintraub (@colliderfrosty) May 19, 2017

Счастлив сообщить, что «Чудо-женщина» — это просто бомба! Галь Гадот — настоящая фантастика, а её экранная химия с Крисом Пайном притягивает взгляд. Всем рекомендую.

I'm finally allowed to say it: I loved #WonderWoman! I teared up watching her fight. The Amazons kick ass! #SheIsWonderWoman @PattyJenks <3 — JennaBusch (@JennaBusch) May 19, 2017

Наконец-то я могу сказать это: мне понравилась «Чудо-женщина»! Я прослезилась, наблюдая за ее сражением. Амазонки надирают задницы!

В российский прокат лента выходит 1 июня.