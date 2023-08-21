Вот когда выйдет вторая часть НФ-боевика Зака Снайдера «Мятежная Луна»

Портал What’s on Netflix поделился новостями о грядущем релизе научно-фантастического боевика Зака Снайдера для онлайн-кинотеатра. Режиссёр снимал свой космический блокбастер сразу в двух частях, и теперь в сети появились даты релиза.

Первая часть — с подзаголовком «Дитя огня» (A Child of Fire) — выйдет 22 декабря 2023-го.

Вторая часть — с подзаголовком «Дарующий шрамы» (The Scargiver) — выйдет в апреле 2024-го.

«Мятежная Луна» — космическая опера Зака Снайдера, основанная на его наработках для так и не вышедшего фильма по «Звёздным войнам». Режиссёр предлагал свои идеи Lucasfilm, но в итоге решил снимать кино по собственной вселенной для Netflix. В дальнейшем планируется, что вселенная разовьётся до видеоигр и других проектов.

Сюжет развернётся вокруг могущественного космического правительства Империум, против которого выступает луна Вельдт. Кора, бывшая воительница Империума, ищет возмездия и для этого формирует отряд мятежников, которые смогут бросить вызов Регенту и других подчинённым Империума.

Главные роли исполнили София Бутелла, Чарли Ханнэм, Михил Хёйсман, Джимон Хонсу и другие.

Недавно СМИ сообщили, что Снайдер уже отснял второй фильм. А сам режиссёр пообещал показать первый трейлер на мероприятии Gamescom 22 августа.