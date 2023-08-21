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    Новости

    Вот когда выйдет вторая часть НФ-боевика Зака Снайдера «Мятежная Луна»

    21 августа 2023
    Фото аватара
    21.08.2023
    1451
    0 минут на чтение
    Вот когда выйдет вторая часть НФ-боевика Зака Снайдера «Мятежная Луна»

    Портал What’s on Netflix поделился новостями о грядущем релизе научно-фантастического боевика Зака Снайдера для онлайн-кинотеатра. Режиссёр снимал свой космический блокбастер сразу в двух частях, и теперь в сети появились даты релиза.

    • Первая часть — с подзаголовком «Дитя огня» (A Child of Fire) — выйдет 22 декабря 2023-го.
    • Вторая часть — с подзаголовком «Дарующий шрамы» (The Scargiver) — выйдет в апреле 2024-го.

    «Мятежная Луна» — космическая опера Зака Снайдера, основанная на его наработках для так и не вышедшего фильма по «Звёздным войнам». Режиссёр предлагал свои идеи Lucasfilm, но в итоге решил снимать кино по собственной вселенной для Netflix. В дальнейшем планируется, что вселенная разовьётся до видеоигр и других проектов.

    Сюжет развернётся вокруг могущественного космического правительства Империум, против которого выступает луна Вельдт. Кора, бывшая воительница Империума, ищет возмездия и для этого формирует отряд мятежников, которые смогут бросить вызов Регенту и других подчинённым Империума.

    Главные роли исполнили София Бутелла, Чарли Ханнэм, Михил Хёйсман, Джимон Хонсу и другие.

    Недавно СМИ сообщили, что Снайдер уже отснял второй фильм. А сам режиссёр пообещал показать первый трейлер на мероприятии Gamescom 22 августа.

    Вот когда выйдет вторая часть НФ-боевика Зака Снайдера «Мятежная Луна» 2
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