Сериал «Игра престолов» завершится совсем скоро, и в HBO уже сейчас готовят несколько спин-оффов, которые расскажут другие истории в мире Джорджа Мартина. Портал Entertainment Weekly сообщает, что HBO начали работу над уже пятым спин-оффом сериала.
Сценарий проекта пишет один из исполнительных продюсеров «Игры престолов» Брайан Когман. В этом ему помогает Джордж Мартин, который также участвует в разработке. Писатель ещё несколько месяцев назад утверждал, что HBO создают пять спин-оффов, хотя сам канал говорил только 4 проектах. Кроме того, Мартин пишет сценарии и для двух из этих четырёх сериалов. А вот основные шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс ни над одним спин-оффом не работают.
Брайан Когман был помощником шоураннеров «Игры престолов» с первого сезона. Он преданный фанат книжной саги и самого сериала. Более того, Когман написал сценарии многих эпизодов сериала, он один из самых плодовитых сценаристов шоу.
Разумеется, HBO не станет запускать в производство все пять спин-оффов. Руководство выберет один или два наиболее перспективных проекта.
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