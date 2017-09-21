Вот сколько спин-оффов «Игры престолов» сейчас находится в работе

Вот сколько спин-оффов «Игры престолов» сейчас находится в работе

Сериал «Игра престолов» завершится совсем скоро, и в HBO уже сейчас готовят несколько спин-оффов, которые расскажут другие истории в мире Джорджа Мартина. Портал Entertainment Weekly сообщает, что HBO начали работу над уже пятым спин-оффом сериала.

Сценарий проекта пишет один из исполнительных продюсеров «Игры престолов» Брайан Когман. В этом ему помогает Джордж Мартин, который также участвует в разработке. Писатель ещё несколько месяцев назад утверждал, что HBO создают пять спин-оффов, хотя сам канал говорил только 4 проектах. Кроме того, Мартин пишет сценарии и для двух из этих четырёх сериалов. А вот основные шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс ни над одним спин-оффом не работают.

Брайан Когман был помощником шоураннеров «Игры престолов» с первого сезона. Он преданный фанат книжной саги и самого сериала. Более того, Когман написал сценарии многих эпизодов сериала, он один из самых плодовитых сценаристов шоу.

Разумеется, HBO не станет запускать в производство все пять спин-оффов. Руководство выберет один или два наиболее перспективных проекта.