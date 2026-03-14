Все победители антипремии «Золотая малина» в 2026 году. Худший фильм — худший во всём!

За несколько дней до вручения «Оскара» по традиции вручают «Золотую малину» — антипремию за худшие кинодостижения года. В этом году её абсолютным «триумфатором» стала «Война миров», снятая в формате «скринлайф». Рэппер Айс Кьюб сыграл главную роль в нём во время ковидного карантина, не отходя от компьютера, за что и заслужил «награду» вместе с режиссёром и сценаристами. Две антипремии получила также «Белоснежка» — за дизайн компьютерных гномов.
Худший фильм: «Война миров»
Худший актёр: Айс-Кьюб, «Война миров»
Худшая актриса: Ребел Уилсон, «Шпионская свадьба»
Худшая актриса второго плана: Скарлет Роз Сталлоне, «Стрелки»
Худший актёр второго плана: все семь компьютерных гномов в «Белоснежке»
Худший экранный ансамбль: все семь компьютерных гномов в «Белоснежке»
Худший сиквел, приквел, ремейк или плагиат: «Война миров»
Худший режиссёр: Рич Ли, «Война миров»
Худший сценарий: «Война миров»
Награда за искупление: Кейт Хадсон «Мелодия их мечты» (эту награду дают кинематографисту, который раньше делал плохие фильмы, но исправился)