Все победители антипремии «Золотая малина» в 2026 году. Худший фильм — худший во всём!

Кот-император
14 марта 08:27
1037
3 минуты на чтение
За несколько дней до вручения «Оскара» по традиции вручают «Золотую малину» — антипремию за худшие кинодостижения года. В этом году её абсолютным «триумфатором» стала «Война миров», снятая в формате «скринлайф». Рэппер Айс Кьюб сыграл главную роль в нём во время ковидного карантина, не отходя от компьютера, за что и заслужил «награду» вместе с режиссёром и сценаристами. Две антипремии получила также «Белоснежка» — за дизайн компьютерных гномов.
  • Худший фильм: «Война миров»
  • Худший актёр: Айс-Кьюб, «Война миров»
  • Худшая актриса: Ребел Уилсон, «Шпионская свадьба»
  • Худшая актриса второго плана: Скарлет Роз Сталлоне, «Стрелки»
  • Худший актёр второго плана: все семь компьютерных гномов в «Белоснежке»
  • Худший экранный ансамбль: все семь компьютерных гномов в «Белоснежке»
  • Худший сиквел, приквел, ремейк или плагиат: «Война миров»
  • Худший режиссёр: Рич Ли, «Война миров»
  • Худший сценарий: «Война миров»
  • Награда за искупление: Кейт Хадсон «Мелодия их мечты» (эту награду дают кинематографисту, который раньше делал плохие фильмы, но исправился)

Те самые гномы, получившие сразу две антипремии

«Белоснежка» из зловещей долины. Обзор ремейка

Александр Гагинский

25.03.2025

13523

Почему у фильма больше общего с Пушкиным, чем с братьями Гримм, а гномы страшнее злой королевы.

«Худший фильм десятилетия»? Критики ненавидят «Войну миров» с Ice Cube

Кот-император

04.08.2025

8596

У фильма 0% на «Томатах», но при этом он лидирует по просмотрам.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

