Все победители антипремии «Золотая малина» в 2026 году. Худший фильм — худший во всём!

За несколько дней до вручения «Оскара» по традиции вручают «Золотую малину» — антипремию за худшие кинодостижения года. В этом году её абсолютным «триумфатором» стала «Война миров», снятая в формате «скринлайф». Рэппер Айс Кьюб сыграл главную роль в нём во время ковидного карантина, не отходя от компьютера, за что и заслужил «награду» вместе с режиссёром и сценаристами. Две антипремии получила также «Белоснежка» — за дизайн компьютерных гномов.