«Худший фильм десятилетия»? Критики ненавидят «Войну миров» с Ice Cube

На сервисе Amazon Prime вышел фильм «Война миров» с рэпером Ice Cube в главной роли. Это вольная адаптация книги Герберта Уэллса о вторжении инопланетян, снятая в стиле « screenlife »: события подаются как видеосвязь и новостные ролики на экране главного героя. По сюжету инопланетяне вторгаются на Землю ради больших объёмов данных, которыми их цивилизация питается. Снял картину режиссёр-дебютант Рич Ли, а среди продюсеров — сам основатель формата «скринлайфа» Тимур Бекмамбетов