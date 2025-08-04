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«Худший фильм десятилетия»? Критики ненавидят «Войну миров» с Ice Cube

Кот-император
4 августа 09:35
606
2 минуты на чтение
На сервисе Amazon Prime вышел фильм «Война миров» с рэпером Ice Cube в главной роли. Это вольная адаптация книги Герберта Уэллса о вторжении инопланетян, снятая в стиле «screenlife»: события подаются как видеосвязь и новостные ролики на экране главного героя. По сюжету инопланетяне вторгаются на Землю ради больших объёмов данных, которыми их цивилизация питается. Снял картину режиссёр-дебютант Рич Ли, а среди продюсеров — сам основатель формата «скринлайфа» Тимур Бекмамбетов
Фильм вышел почти неожиданно: хотя о его съёмках было известно заранее, у «Войны миров» не было крупной рекламной кампании. Дату премьеры заранее не анонсировали (из-за этого фильм не попал в наш дайджест премьер), и даже трейлер появился всего 10 дней назад.
Трейлер
Критики фильм просто уничтожили. На момент публикации у него 0% одобрения на Rotten Tomatoes. Фильм называют худшей адаптацией Уэллса и неудачным ремейком фильма Спилберга 2005 года (вообще-то создатели не заявляли новую «Войну миров» как ремейк, но именно с фильмом с Томом Крузом её постоянно сравнивают). К тому же рецензенты заметили в фильме очень много скрытой рекламы продукции Amazon.
Сама идея адаптации «Войны миров» в стиле «скринлайф» вообще-то весьма интересная, но тут практически всё сделали неправильно: от слабого актёрского состава и путаного сюжета до убогой демонстрации пришельцев и бесстыдного продакт-плейсмента. Это просто ужасно.
Шон Чендлер
Даже имея подписку, вам нужно высидеть две минуты рекламы, чтобы посмотреть ещё 90 минут фактически полнометражной рекламы всего, что делает Amazon.
Питер Дебруг, Variety
Похоже, Ice Cube согласился поучаствовать в фильме, только если съёмки пройдут у него за столом в одно утро за то время, пока он доедает за завтраком банан.
Деклан Галлахер, Men's Journal
С таким плохим сценарием и неуклюжим темпом «Война миров» может побороться за звание пока что одного из худших фильмов десятилетия.
Остин Бёрк, Flick Fan Nation
Я терпеть не могу, когда обзорщики заявляют чушь вроде «Это худший фильм в истории!» В основном потому, что это обесценивает фильмы вроде «Войны миров», над которыми реально постарались, чтобы сделать один из худших фильмов в истории.
Adam Does Movies (YouTube)
Первые оценки зрителей у новинки не лучше: на IMDb её рейтинг 3/10. Но в Amazon, вероятно, не слишком расстроены: несмотря на отзывы, люди фильм смотрят. По данным FlixPatrol, за последние дни это самый популярный фильм на Amazon Prime, причём с внушительным отрывом, и второй по популярности продукт стриминга.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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