Вечером 18 марта организаторы церемонии Game Developers Choice Awards, приуроченной к конференции для разработчиков GDC, провели обычную трансляцию, в рамках которой огласили список победителей.

Саму выставку, которая должна была пройти в Сан-Франциско с 16 по 20 марта, пришлось отложить до лета из-за пандемии коронавируса.

Так, звание игры года заслужила Untitled Goose Game, это уже третья GOTY игры. А больше всего наград получила Control от Remedy.

Вот полный список победителей: