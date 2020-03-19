Вечером 18 марта организаторы церемонии Game Developers Choice Awards, приуроченной к конференции для разработчиков GDC, провели обычную трансляцию, в рамках которой огласили список победителей.
Саму выставку, которая должна была пройти в Сан-Франциско с 16 по 20 марта, пришлось отложить до лета из-за пандемии коронавируса.
Так, звание игры года заслужила Untitled Goose Game, это уже третья GOTY игры. А больше всего наград получила Control от Remedy.
Вот полный список победителей:
- Игра года: Untitled Goose Game;
- Лучший звук: Control;
- Лучший дебют: ZA/UM (Disco Elysium);
- Лучший дизайн: Baba Is You;
- Награда за инновации: Baba Is You;
- Лучшая мобильная игра: What the Golf?;
- Лучший нарратив: Disco Elysium;
- Лучшие технологии: Control;
- Лучший арт-дизайн: Control;
- Лучшая VR/AR-игра: Vader Immortal.
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