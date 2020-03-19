Вечером 18 марта организаторы церемонии Game Developers Choice Awards, приуроченной к конференции для разработчиков GDC, провели обычную трансляцию, в рамках которой огласили список победителей.

Саму выставку, которая должна была пройти в Сан-Франциско с 16 по 20 марта, пришлось отложить до лета из-за пандемии коронавируса.

Так, звание игры года заслужила Untitled Goose Game, это уже третья GOTY игры. А больше всего наград получила Control от Remedy.

Вот полный список победителей:

  • Игра года: Untitled Goose Game;
  • Лучший звук: Control;
  • Лучший дебют: ZA/UM (Disco Elysium);
  • Лучший дизайн: Baba Is You;
  • Награда за инновации: Baba Is You;
  • Лучшая мобильная игра: What the Golf?;
  • Лучший нарратив: Disco Elysium;
  • Лучшие технологии: Control;
  • Лучший арт-дизайн: Control;
  • Лучшая VR/AR-игра: Vader Immortal.

 

 

 

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