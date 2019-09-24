На стриме State of Play студия Naughty Dog показала новый ролик по второй части постапокалиптического экшена The Last of Us и назвала дату выхода игры — 21 февраля 2020 года, эксклюзивно для PS4.

Ролик раскрывает завязку игры и показывает начальные локации вроде заснеженного городка и техногенных руин мегаполиса. Кроме того, можно увидеть некоторые элементы геймплея — вроде стрельбы и верховой езды. А в самом конце появляется Джоэл — или, что вероятнее, его призрак.

Кроме того, ремастер первой части раздадут в PS Plus в октябре.

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