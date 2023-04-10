Второй сезон «Аркейна» выйдет не раньше 2024 года

Глава Riot Games Николо Лоран в одном из интервью рассказал, что второй сезон «Аркейна» — вполне ожидаемо — не выйдет в 2023 год.

По его словам, авторы анимационного сериала не хотят торопиться, чтобы продолжение соответствовало качеству первого сезона.

Еще одна причина, почему второй сезон не выходит так долго, заключается в том, что никто не был уверен в успехе «Аркейна». Поэтому и работу над ним заранее не начинали, как это обычно делается.

Ранее Riot Games неоднократно говорила, что второй сезон «Аркейна» не придется ждать шесть лет, как это было в случае с первым.