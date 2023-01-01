Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» пополнился тремя актерами

К актерскому составу второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» от Amazon присоединились три актера.

В их числе Киаран Хайндс («Гамлет: Камбербетч»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Какие роли им достались в сериале, пока держат в секрете. Но, судя по всему, они сыграют важных персонажей.

Премьера второго сезона «Колец власти» ожидается в 2024 году.