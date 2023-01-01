Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» пополнился тремя актерами

К актерскому составу второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» от Amazon присоединились три актера.
В их числе Киаран Хайндс («Гамлет: Камбербетч»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).
Какие роли им достались в сериале, пока держат в секрете. Но, судя по всему, они сыграют важных персонажей.
Премьера второго сезона «Колец власти» ожидается в 2024 году.
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Редактор
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