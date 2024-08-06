Вышел новый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Сервис START опубликовал новый тизер фэнтезийного сериала «Последний богатырь. Наследие».





Это будет продолжение оригинальных фильмов, сюжет которого развернется через 20 лет после событий триквела. В центре истории выступят Иван и его две дочери, которые пытаются спасти Белогорье от колдуна Северина.





Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков и Арина Рожкова, а режиссером выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).







Премьера «Последнего богатыря. Наследие» запланирована на сентябрь 2024 года. В сезоне будет восемь эпизодов.

