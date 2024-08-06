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Вышел новый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Андрей Квасков
23 августа 18:18
183
1 минута на чтение
Сервис START опубликовал новый тизер фэнтезийного сериала «Последний богатырь. Наследие».

Это будет продолжение оригинальных фильмов, сюжет которого развернется через 20 лет после событий триквела. В центре истории выступят Иван и его две дочери, которые пытаются спасти Белогорье от колдуна Северина.

Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков и Арина Рожкова, а режиссером выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).

Премьера «Последнего богатыря. Наследие» запланирована на сентябрь 2024 года. В сезоне будет восемь эпизодов.

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Андрей Квасков
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