В Сети появился первый трейлер новой части «Смешариков». Третий мультфильм про круглых героев посвящён путешествиям во времени:

Сюжет рассказывает о том, как Крош пытается устроить «фантастический день рождения» для Копатыча. Он обращается в агентство «Дежавю», которое отправляет своих клиентов в путешествия во времени. Однако что-то идёт не так, и всех героев разбрасывает по разным временным эпохам. Чтобы собрать всех своих друзей, Крош вынужден объединится со своим «злым братом-близнецом» Шорком.

Похоже, создатели мультфильма решили спародировать сразу многие клише фантастических фильмов. Более того, в ролике можно увидеть отсылки к третьей части культовой серии «Назад в будущее», а в самом начале мелькает вот такой кадр:

Вышел первый трейлер новой части «Смешариков» про путешествия во времени 1

Посмотреть на библейские отсылки в «Смешариках. Дежавю» можно будет 26 апреля 2018 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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