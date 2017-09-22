В Сети появился первый трейлер новой части «Смешариков». Третий мультфильм про круглых героев посвящён путешествиям во времени:
Сюжет рассказывает о том, как Крош пытается устроить «фантастический день рождения» для Копатыча. Он обращается в агентство «Дежавю», которое отправляет своих клиентов в путешествия во времени. Однако что-то идёт не так, и всех героев разбрасывает по разным временным эпохам. Чтобы собрать всех своих друзей, Крош вынужден объединится со своим «злым братом-близнецом» Шорком.
Похоже, создатели мультфильма решили спародировать сразу многие клише фантастических фильмов. Более того, в ролике можно увидеть отсылки к третьей части культовой серии «Назад в будущее», а в самом начале мелькает вот такой кадр:
Посмотреть на библейские отсылки в «Смешариках. Дежавю» можно будет 26 апреля 2018 года.
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