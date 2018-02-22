Сервис Netflix опубликовал первый трейлер научно-фантастического сериала «Затерянные в космосе» (Lost in Space).

Это уже второй ремейк классического одноимённого сериала 60-х годов. Действие разворачивается вокруг семьи Робинсонов, которые на своём космическом корабле отправились основывать новую колонию. Однако в пути судно сбивается с курса и терпит крушение на необитаемой планете.

В 1998 году сериал перезапускали в виде полнометражного фильма. Главные роли в нём исполнили Гари Олдман («Пятый элемент», трилогия «Тёмный рыцарь») и Уильям Хёрт («Первый мститель: Противостояние», «Искусственный разум»).

Все эпизоды выйдут на Netflix 13 апреля.

Читайте также

Лучшие сериалы о космосе и других планетах

Лучшие фантастические сериалы про космос и другие планеты

 17.05.2017

Топ-10 лучших телевизионных космоопер, от «Звёздного пути» до наших дней.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии