Сервис Netflix опубликовал первый трейлер научно-фантастического сериала «Затерянные в космосе» (Lost in Space).

Это уже второй ремейк классического одноимённого сериала 60-х годов. Действие разворачивается вокруг семьи Робинсонов, которые на своём космическом корабле отправились основывать новую колонию. Однако в пути судно сбивается с курса и терпит крушение на необитаемой планете.

В 1998 году сериал перезапускали в виде полнометражного фильма. Главные роли в нём исполнили Гари Олдман («Пятый элемент», трилогия «Тёмный рыцарь») и Уильям Хёрт («Первый мститель: Противостояние», «Искусственный разум»).

Все эпизоды выйдут на Netflix 13 апреля.