В Сети появился первый трейлер фантастического сериала ReBoot: The Guardian Code, который совмещает съёмки с живыми актёрами и компьютерную графику. Это переосмысление оригинального ReBoot 1994 года — первого мультсериала с компьютерной графикой.

От первоисточника в сериале мало что сохранилось. Новый сюжет рассказывает о четырёх школьниках, которые становятся «стражами» и начинают бороться против загадочного хакера. Помогает им при этом будет искусственный интеллект «Вера» (Vera). Все сражения с хакером и его помощниками развернутся в виртуальной реальности. Судя по трейлеру, нас ждёт много кадров а-ля «камера в шлеме Тони Старка».

По всей видимости, эти радикальные различия не понравились поклонникам оригинала. Ролик получил множество «дизлайков» и гневных комментариев, фанаты жалуются, что новый сериал «похоронил детство». Кроме того, некоторые пользователи заметили, что компьютерная графика в ReBoot: The Guardian Code выглядит едва ли не хуже оригинала.

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Сериал выйдет 30 марта на сервисе Netflix.