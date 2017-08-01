Вышел тизер отечественного фильма «Магия превыше всего»

В Сети вышел тизер отечественного фантастического фильма «Магия превыше всего», который черпает вдохновение из вселенной «Гарри Поттера». Посмотрите его прямо сейчас!

Примечательно в этом фильме то, что его снимают студенты и выпускники ВГИКа и Московской Школы Кино на собственные деньги. Создатели попытались представить, как выглядели бы маги и чародейство из мира «Гарри Поттера» в отечественном антураже. Вот как звучит официальный синопсис:

В современной России существует иной мир – мир магии и чародейства. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно, а некоторые – и вовсе враждебно. Начальник Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства Бахрушин, потерявший способность к магии, должен не только не раскрыться, но и предотвратить надвигающуюся войну волшебников и немагов.

Пока что совсем непонятно, чего стоит ждать от будущей картины. Но уже сейчас она выглядит куда лучшим «нашим ответом Гарри Поттеру», чем отвратительная поделка «Дети против волшебников».

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