10 мая в Сети появился первый тизер-трейлер супергеройского боевика от Marvel «Чёрная пантера».

В центре сюжета — история принца Ваканды Т’Чаллы, с которым мы познакомились в фильме «Первый мститель: Противостояние». Родной стране Т’Чаллы угрожает опасность, поскольку там находится месторождение уникального металла вибраниума. Принцу приходится надеть костюм Чёрной пантеры, чтобы защитить Ваканду.

Удивительно, но стилистически фильм выглядит просто отлично, сочетание первобытной культуры и высоких технологий может выгодно выделить фильм среди прочих лент Marvel.

В российский прокат фильм выходит 15 февраля 2018 года.