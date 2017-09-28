В Сети появился первый трейлер экранизации романа Сергея Минаева «Селфи». Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский. Посмотрите, что из себя представляет будущая картина:

Сюжет «Селфи» разворачивается вокруг известного писателя и ведущего Владимира Богданова. Он живёт богатой жизнью, но слава его постепенно начинает затухать. В какой-то миг Богданов осознаёт, что его заменил двойник, который забирает жизнь писателя: карьеру, поклонников, призвание и дочь. Богданова словно выбрасывает из его жизни. И только дочь писателя чувствует какую-то подмену и желает вернуть папу назад.

Режиссёром картины назначен Николай Хомерики. Кроме Хабенского в картине сыграют Фёдор Бондарчук, Юлия Хлынина, Анна Михалкова и Северия Янушаускайте. Премьера намечена на 1 февраля 2018 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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