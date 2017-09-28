В Сети появился первый трейлер экранизации романа Сергея Минаева «Селфи». Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский. Посмотрите, что из себя представляет будущая картина:
Сюжет «Селфи» разворачивается вокруг известного писателя и ведущего Владимира Богданова. Он живёт богатой жизнью, но слава его постепенно начинает затухать. В какой-то миг Богданов осознаёт, что его заменил двойник, который забирает жизнь писателя: карьеру, поклонников, призвание и дочь. Богданова словно выбрасывает из его жизни. И только дочь писателя чувствует какую-то подмену и желает вернуть папу назад.
Режиссёром картины назначен Николай Хомерики. Кроме Хабенского в картине сыграют Фёдор Бондарчук, Юлия Хлынина, Анна Михалкова и Северия Янушаускайте. Премьера намечена на 1 февраля 2018 года.
Читайте также
На Comic Con Russia 2017 представят фильм «Черновик»
Презентацию проведут писатель Сергей Лукьяненко и режиссёр Сергей Мокрицкий.
Рэпер Оксимирон сыграет главного злодея в фильме «Empire V»
Экранизация романа Пелевина должна выйти в российский прокат в ноябре 2018 года.