В Сети появился первый трейлер экранизации романа Сергея Минаева «Селфи». Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский. Посмотрите, что из себя представляет будущая картина:

Сюжет «Селфи» разворачивается вокруг известного писателя и ведущего Владимира Богданова. Он живёт богатой жизнью, но слава его постепенно начинает затухать. В какой-то миг Богданов осознаёт, что его заменил двойник, который забирает жизнь писателя: карьеру, поклонников, призвание и дочь. Богданова словно выбрасывает из его жизни. И только дочь писателя чувствует какую-то подмену и желает вернуть папу назад.

Режиссёром картины назначен Николай Хомерики. Кроме Хабенского в картине сыграют Фёдор Бондарчук, Юлия Хлынина, Анна Михалкова и Северия Янушаускайте. Премьера намечена на 1 февраля 2018 года.