Вышел трейлер «Карателя» Netflix

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Каратель» (The Punisher) c Джоном Бернталом в главной роли. После появления этого героя во втором сезоне «Сорвиголовы» мы ждали полноценное шоу и, похоже, дождались. Дата премьеры всё ещё неизвестна, но, скорее всего, сериал выйдет до конца года.

Фрэнк Кастл раскрывается в трейлере на всю катушку. В сольной истории он продолжает расследовать убийство своей семьи. Ведь за перестрелкой в парке развлечений кто-то стоит — и, судя по ролику, это может быть некто из правительственных структур. Но трейлер, конечно же, раскрывает не столько детективную составляющую сериала, сколько кровавый бескомпромиссный экшен в лучших традициях Джона Уика. Перед нами 2,5 минуты, наглядно демонстрирующие, насколько же «Защитникам» не хватало Карателя в команде.

В ролике засветились пара знакомых лиц из «Сорвиголовы» — Карен Пейдж и сержант Бретт Махони.