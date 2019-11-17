Спасибо, дорогие друзья!

Меньше чем за двое суток вы разблокировали вторую сверхцель в нашей краудфандинговой кампании по подписке на «Мир фантастики» на 2020 год! Вдобавок к классной двухсторонней закладке с иллюстрациями Александра Ремизова каждый участник кампании получит ещё и набор наклеек — от него же.

Так выглядели наклейки в прошлом году. В этом году мы улучшим качество печати и представим новый дизайн.

Скорее всего, мы доставим все бонусы вместе с первым спецвыпуском (то есть в феврале или мае 2020-го, в зависимости от выбранных вами номеров).

Следующая цель — 1,5 миллиона рублей, а на момент публикации записи собрано почти 1,1 миллиона! При достижении третьей сверхцели все участники кампании получат набор открыток.