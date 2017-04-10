Wizards of the Coast приглашают всех желающих на глобальное мероприятие по игре Magic: The Gathering под названием Magic Open House.
15 апреля во всех магазинах сети Wizards Play Network пройдёт глобальная игротека, где всех желающих будут учит играть в «Магию». Magic Open House приурочен к скорому выходу нового набора «Амонхет», пронизанному древнеегипетскими мотивами. Всем новичкам вручат приветственные колоды, которыми можно будет поиграть прямо на мероприятии. Кроме того, все игроки получат промо-карту — фольгированную полноформатную землю из «Амонхета» — за две недели до официального поступления сета в продажу.
Найти клуб или магазин по MtG у себя в городе просто: загляните на эту страничку.
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