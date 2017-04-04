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Трейлер нового набора Magic: the Gathering «Амонхет»

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В Сети появился трейлер к новому набору коллекционно-карточной игры Magic: the Gathering «Амонхет». Весь набор и иллюстрации к картам выполнены в «египетском» стиле:

Игрокам предстоит пройти испытания пяти богов. В «Амонхете» им встретится ряд новых механик, среди которых способности «бальзамирование» и «подстегнуть». Всего в выпуске будет 264 новые карты.

Набор выйдет 28 апреля, но самые нетерпеливые смогут оценить карты уже на пререлизе 22 и 23 апреля. Не забудьте проверить ближайшие магазины в вашем городе, где продаётся MTG.

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Кот-редактор
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