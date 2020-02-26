«Я чувствую в тебе силу»: трейлер фэнтези-сериала «Письмо королю» от Netflix

Netflix опубликовал расширенный трейлер своего грядущего фэнтезийного сериала «Письмо королю», в котором намного больше показал персонажей, событий, волшебства и сражений. Всё, чего мы ждём от новой экранизации классического рыцарского романа.

Мы уже рассказывали об этом проекте — он основан на романе The Letter for the King (у нас издавали как «Письмо королю») нидерландской писательницы Тонке Драхт 1962 года. Книга рассказывает о приключении юного героя Тиури, которому умирающий рыцарь передаёт в руки важное письмо — его непременно нужно доставить королю, а для этого нужно проскакать через три страны.

Новый ролик демонстрирует роскошные виды и декораций, а также показывает героя Энди Серкиса, который исполнил одну из второстепенных ролей. Шоу снимали в Праге и Новой Зеландии. В сериале сыграли Амир Уилсон, Руби Серкис (да, она дочь Энди Серкиса, они с отцом вместе были на съёмках) и Натаниэль Сале.

Все эпизоды новой экранизации классического романа выйдут 20 марта.