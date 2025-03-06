«Я не отказываюсь от своей позиции» — Сарик Андреасян после скандала со студентами киношколы

В своей перепалке со студентами Сарик назвал авторское кино «деградирующим» и отставшим лет на 60 от современных реалий. Досталось даже Тарковскому, творчество которого Андреасян «ненавидит». По словам режиссера, фильмы Тарковского — «это ужасно».



