«Я не отказываюсь от своей позиции» — Сарик Андреасян после скандала со студентами киношколы

Сарик Андреасян прокомментировал скандальное видео, в котором он сделал ряд неоднозначных заявлений перед учениками московского киноколледжа №40.
В своей перепалке со студентами Сарик назвал авторское кино «деградирующим» и отставшим лет на 60 от современных реалий. Досталось даже Тарковскому, творчество которого Андреасян «ненавидит». По словам режиссера, фильмы Тарковского — «это ужасно».
После резонанса постановщик не стал отказываться от своих слов и, наоборот, обвинил систему образования России, которое не дает киноиндустрии развиваться,
Сарик Андреасян
Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров.
Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит.
<...> Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек и моё мнение касательно кинематографа давно сформировано, и я считаю, что всем киновузам России нужна реформа.
Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее.