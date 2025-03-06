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«Я не отказываюсь от своей позиции» — Сарик Андреасян после скандала со студентами киношколы

Андрей Квасков
6 марта 14:42
1181
1 минута на чтение
Сарик Андреасян прокомментировал скандальное видео, в котором он сделал ряд неоднозначных заявлений перед учениками московского киноколледжа №40.

В своей перепалке со студентами Сарик назвал авторское кино «деградирующим» и отставшим лет на 60 от современных реалий. Досталось даже Тарковскому, творчество которого Андреасян «ненавидит». По словам режиссера, фильмы Тарковского — «это ужасно».

После резонанса постановщик не стал отказываться от своих слов и, наоборот, обвинил систему образования России, которое не дает киноиндустрии развиваться,
Сарик Андреасян
Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит. <...> Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек и моё мнение касательно кинематографа давно сформировано, и я считаю, что всем киновузам России нужна реформа. Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее.
Полное сообщение Сарика доступно в его Telegram-канале.

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Андрей Квасков
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