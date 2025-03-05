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Новости

Режиссер «Защитников» ненавидит Тарковского. Его фильмы — ужасные 🤡

Дмитрий Кинский
5 марта 17:18
19
1 минута на чтение
Режиссер «Защитников» Сарик Андреасян выступил перед учениками московского киноколледжа №40, сделал ряд неоднозначных заявлений и досрочно покинул аудиторию под смех и аплодисменты.
Так, после вопроса студентки постановщик отметил, что создатели авторского кино рискуют остаться «бедными на всю жизнь».
Сарик назвал авторское кино «деградирующим» и отставшим лет на 60 от современных реалий. Досталось даже Тарковскому, творчество которого Андреасян «ненавидит». По словам режиссера, фильмы Тарковского — «это ужасно».
Аудиторию это очень развеселило, после чего постановщик назвал посетителей «маленькими детишками». А студентке, задавшей ему вопрос, он порекомендовал снять фестивальное кино и получить «Оскар». Но режиссер усомнился, что ей удастся это сделать.
Если вы хотите быть нищими, конченными, блюющими кинематографистами, идите на хер.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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