Режиссер «Защитников» ненавидит Тарковского. Его фильмы — ужасные 🤡

Режиссер «Защитников» Сарик Андреасян киноколледжа №40 , сделал ряд неоднозначных заявлений и досрочно покинул аудиторию под смех и аплодисменты. Сарик Андреасян выступил перед учениками московского, сделал ряд неоднозначных заявлений и досрочно покинул аудиторию под смех и аплодисменты.

Так, после вопроса студентки постановщик отметил, что создатели авторского кино рискуют остаться «бедными на всю жизнь».

Сарик назвал авторское кино «деградирующим» и отставшим лет на 60 от современных реалий. Досталось даже Тарковскому, творчество которого Андреасян «ненавидит». По словам режиссера, фильмы Тарковского — «это ужасно».

Аудиторию это очень развеселило, после чего постановщик назвал посетителей «маленькими детишками». А студентке, задавшей ему вопрос, он порекомендовал снять фестивальное кино и получить «Оскар». Но режиссер усомнился, что ей удастся это сделать.

Если вы хотите быть нищими, конченными, блюющими кинематографистами, идите на хер.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.