«Я новый гений преступного мира!»: трейлер фильма «Артемис Фаул»

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Disney выпустил новый трейлер фантастической картины «Артемис Фаул» — по одноимённой серии романов Йона Колфера. Ролик раскрывает завязку, показывает волшебный мир, технологии и основных персонажей.

Оригинал

Дубляж

Юный Артемис Фаул, сам того не зная, принадлежит к богатому древнему роду криминальных гениев. Когда его отца (Колин Фарелл) похищают неизвестные, неприятная правда выходит наружу. Вскоре выясняется, что неизвестные — это представители волшебного народа, которые века прятались от глаз смертных под землёй.

«Я новый гений преступного мира!»: трейлер фильма «Артемис Фаул»

Первоначально фильм Кеннета Браны планировали выпустить летом 2019-го, но дату выхода перенесли. Новая запланирована на 28 мая.

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