Российская компания «Яндекс» договорилась с Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ «Касл-Рока» — премьера сегодня — и нескольких других сериалов. Посмотреть шоу по произведениям Стивена Кинга смогут обладатели подписки «Яндекс.Плюс» на «КиноПоиске».

Кроме того, в течение ближайших месяцев обладатели подписки «Яндекс.Плюс» смогут увидеть на «КиноПоиске» и другие сериалы от Warner Bros. International Television Distribution и иных производителей.

Премьера «Касл-Рока» состоялась 25 июля на Hulu. Сериал, созданный Стивеном Кингом и Джей Джей Абрамсом, основан на творчестве Короля ужасов, рассказывая о жителях небольшого городка где-то в штате Мэн. Первый сезон «Касл-Рока» состоит из 10 серий. Следом за премьерой в течение ближайших дней выйдут ещё два эпизода, а впоследствии ожидается выпуск одной серии в неделю.