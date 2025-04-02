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ZA/UM работала над спин-оффом Disco Elysium про Куно и Куну

Дмитрий Кинский
2 апреля 13:06
561
1 минута на чтение
Пользователь Jamrock Hobo опубликовал внутреннюю презентацию отмененного в 2024 году спин-оффа Disco Elysium.
Игра называлась Locust City: An Elysium Story, а в центре сюжета была пара харизматичных персонажей из оригинальной игры — дети Куно и Куна.
В ролике можно увидеть концепты и геймплейные наработки. По словам Jamrock Hobo, после этой презентации разработка продолжалась еще девять месяцев, прежде чем проект окончательно закрыли.
За него отвечал сценарист Disco Elysium Арго Туулик, которого уволили после того, как тот публично поддержал одного из авторов оригинала Роберта Курвица.
Сейчас ZA/UM Работает над шпионской научно-фантастической RPG под рабочим названием Project [C4].
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Даты выхода пока нет

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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