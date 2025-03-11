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Авторы Disco Elysium анонсировали шпионскую научно-фантастическую RPG

Дмитрий Кинский
11 марта 17:22
234
1 минута на чтение
ZA/UM, ответственная за Disco Elysium, анонсировала научно-фантастическую RPG под кодовым названием Project [C4].
В основе игры лежит шпионская тематика, которая будет напоминать не «Джеймса Бонда», а «Медленные лошади».
Игрокам предстоит взять на себя роль Операнта, который служит «сомнительной мировой державе» и вынужден принять участие в «жестокой, скрытной борьбе за правду и влияние».
По словам разработчиков, главный герой сможет принимать психоактивные вещества, чтобы изменять свой разум.
Напомним, в 2024 году студия после череды скандалов отменила самостоятельное дополнение для Disco Elysium.
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«Плохие новости для тех фанатов, которые ждут сиквел Disco Elysium».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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